Son dakika haberleri! KORONAVİRÜS HASTASI DİŞ TEKNİSYENİ NEFES ALMAK DIŞINDA HER ŞEY BOŞ GELİYOR - Son Dakika

KONYA'da hastanede yoğun bakım ünitesinde koronavirüs tedavisi gören diş teknisyeni Mesut Aktaş (28), 'aşı karşıtı' olduğunu hatırlatarak, "Herkes 'aşı ol' diyordu. Biz bu vakte kadar aşı olmadık, kendimize çok güvendik. Böyle yapmasaydık belki bu raddelere gelmezdik. Daha erken kurtulup işimize devam ederdik. Bu süreçte, nefes almak dışında her şey boş geliyor dedi.

Koronavirüs vaka sayısı yüksek iller arasında olan Konya'da hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde çoğunluğu aşı olmayan hastalar tedavi ediliyor. Aşı olmayan hastalardan biri olan dış teknisyeni Mesut Ataş da, Konya Nunume Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor. Sonumuz cihazına bağlı olarak tedavisi süren Aktaş, 'asla aşı olmayacağım' dediğini ve koronavirüs aşısı olmadığı için pişmanlığını dile getirdi. Aktaş, şunları söyledi

"Bana bir şey olmaz, diyordum hastalandım. Virüs başladığından beri herkes, 'aşı ol' diyordu. Biz bu vakte kadar aşı olmadık, kendimize çok güvendik. Böyle yapmasaydık belki bu raddelere gelmezdik. Daha erken kurtulup işimize devam ederdik. Bu süreçte, nefes almak dışında her şey boş geliyor. O yüzden herkesin dikkatli olması gerekiyor.

SAĞLIĞIMIZIN KIYMETİNİ ANLADIK

Aktaş, Sağlığımızın kıymetini anladık. Bir de söylenenlerin dinlenmesi gerekiyor. Bir şey yapılıyorsa aşı da olsa, temizlik de olsa her şey dinlense, belki bu kadar uzun sürmezdi bu süreç. Ben yoğun bakımda yatıyorum. Yoğun bakım, insanı çok yıpratıyor. Bir nefes alayım derken ufacık odada istemsiz, olarak adamın aklına her şey geliyor. Belki çocuğum, belki de eşimin hatırına hayattayım şu an da. Aşıdan kaçmayalım. Hastaneye yatmak çok farklı, yoğun bakımda yatmak daha da farklı. Aşı olsaydım, belki en azından hastanede yatıp çıkardık veya hiç gelmezdik. 'Aşı olmayacağım' dedim olmadık, sonunda yoğun bakımı bulduk. Keşke olsaydım böyle olmazdım. Çok yıprandım. İyi olmayı temenni ediyorum.şeklinde konuştu.

AŞI OLMAYANLARIN YOĞUN BAKIMDA

Konya Numune Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Halil Ekrem Akkurt da aşı olmayanların yoğun bakım ünitesinde tedavi görme olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Akkurt, "Koronavirüs varyantının artmasıyla beraber sayılar da arttı. Maalesef aşı olmayanların yoğun bakıma kaldırılma oranları daha çok. Yoğun bakımlarımızda 40 yaşında, 28 yaşında aşılanmamış insanlar yatmakta. Çözümümüz varken, aşılarımız varken aşımızı olup bu durumlara düşmememiz ve bu yükü atmamız gerekiyor. Bu konuda herkesin dikkat etmesi gerekiyor. dedi.

'AŞI OLMAYANLAR PİŞMAN'

Aşı olmayan hastaların pişmanlıklarını dile getirdiğini belirten Akkurt, Aşı olmayan ve şu an da hastalananlar, üzülüyor 'Keşke aşı olsaydık' diyorlar. Hatta kendi sosyal medyasını kullanıp 'Aşı olmayın' deyip maalesef yoğun bakımda kaybettiğimiz hastalar oluyor. Bunlardan birinin bir doktora 'Ben çok kişiye aşı olmayın diyerek sosyal medyadan duyurdum ve şimdi kaç kişinin hakkına girdim. Bunların hakkın nasıl ödeyeceğim' diyerek vefat ettiğini dahi duyduk. Bu gerçekten üzücü bir durum. Sosyal mesafeye dikkat etmemiz, maskeyi bırakmamamız, temizliğimize dikkat etmemiz lazım; ama önümüzde aşımız var, aşımızı da olmamız lazım. Buna dikkat edersek bu pikler yine yaşanabilir; ama yoğun bir şekilde değil" diye konuştu.