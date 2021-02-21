Son dakika haberleri | Kovid-19, Lübnan, Ürdün ve Irak'ta ölümlere neden oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kovid-19, Lübnan, Ürdün ve Irak'ta ölümlere neden oldu

21.02.2021 05:03
Son dakika haberleri | Kovid-19, Lübnan, Ürdün ve Irak'ta ölümlere neden oldu, System.String[]

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 40, Ürdün'de 15, Irak'ta 13 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 40, Ürdün'de 15, Irak'ta 13 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 40 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 2 bin 323 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, bugüne kadar 4 bin 297 kişinin Kovid-19'dan öldüğü, vaka sayısının 353 bin 371'e yükseldiği, iyileşenlerin de 264 bin 894 olduğu kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 15 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirdiğini, 2 bin 200 yeni vaka teşhis edildiğini bildirdi.

Buna göre ülkede, salgın kaynaklı ölenlerin sayısı 4 bin 543'e, vaka sayısı 359 bin 811'e, iyileşenlerin sayısı ise 334 bin 191'e ulaştı.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19 nedeniyle 13 kişi öldü, 3 bin 273 kişi hastalığa yakalandı.

Bugüne kadar ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 13 bin 245'e yükseldiği belirtilen açıklamada, vaka sayısının 664 bin 750, iyileşenlerin ise 616 bin 507 olduğu aktarıldı.

Lübnan, Ürdün, Irak, Ölü, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri | Kovid-19, Lübnan, Ürdün ve Irak'ta ölümlere neden oldu - Son Dakika


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