Son dakika haberleri... "Kovid-19 Özel Sektör Küresel Fonu" kuruldu - Son Dakika

Son dakika haberleri... "Kovid-19 Özel Sektör Küresel Fonu" kuruldu

Son dakika haberlerine göre Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Uluslararası Ticaret Odası (ICC), küresel salgından daha iyi düze çıkışta toplumlara yardım etmek amacıyla kamu ve özel sektör ortaklarını bir araya getiren küresel işbirliği girişimi "Kovid-19...

Son dakika haberleri...

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Uluslararası Ticaret Odası (ICC), küresel salgından daha iyi düze çıkışta toplumlara yardım etmek amacıyla kamu ve özel sektör ortaklarını bir araya getiren küresel işbirliği girişimi "Kovid-19 Özel Sektör Küresel Fonu"nu kurdu.

UNDP'den yapılan açıklamada, Deutsche Post DHL Group, Microsoft Corp. ve PwC'nin Kovid-19 Özel Sektör Küresel Fonu'na katıldığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu fonun iş dünyasının, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini ele almak için özel sektör liderleri ve hükümetlerin birlikte çalışmasına yönelik çağrılarına yanıt olarak kurulduğu belirtildi.

Özel sektör kuruluşlarının katılımına açık

Bu girişimin mücadele önlemlerini daha iyi koordine ederek, acil canlandırma çabalarının reel ekonomiye yönelmesini sağlamayı hedeflediği aktarıldığı açıklamada, fonun, hem küresel hem de ulusal düzeyde faaliyet göstereceği kaydedildi.

Açıklamada, fonun, katkıda bulunmak isteyen özel sektör kuruluşlarının katılımına açık olduğu belirtildi.

Düze çıkış çabalarının daha kapsayıcı ekonomiler ve toplumların nasıl yeniden inşa edileceğine, sosyal adaleti içeren, düşük karbonlu ve iklim dirençli bir dünya için yeni rotanın nasıl belirleneceğine odaklanacağının aktarıldığı açıklamada, ilk projelerin Türkiye, Kolombiya, Gana ve Filipinler'e yoğunlaşacağı kaydedildi.

"Bu fon, türünün ilk örneği"

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNDP Başkanı Achim Steiner, "Bu fon, türünün ilk örneğidir, hayati önem taşıyan bir dönemde insanlığa hizmet için kamu ve özel sektörün güçlerini birleştirmek amacıyla kurgulandı." değerlendirmesinde bulundu.

Steiner, Kovid-19'un toplumlarda aksamalar yarattığını ve kalkınma gündemlerinin bu yeni duruma uyarlanmak zorunda olduğunu kaydetti.

Sivil toplum, iş dünyası, vakıflar, araştırma camiası, yerel yönetimler, kentler ve bölgesel yönetimlerin kritik katkılarından yararlanacak kapsayıcı çok taraflılığa ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Steiner, "COVID-19'un getirdiği zorluklara karşı sürdürülebilir yanıt için kamu-özel ve özel-özel ortaklıklarının önünü açmak suretiyle, daha iyi düze çıkmak ve daha dayanıklı ekonomiler inşa etmek mümkün." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Birleşmiş Milletler, Ticaret, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 23:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... 'Kovid-19 Özel Sektör Küresel Fonu' kuruldu - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi Jeremain Lens'in Rio Ave maçındaki performansı, Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı "Beni neden temaslı yazdın" diyen hasta, sağlık görevlisini darbetti Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı Luis Suarez, gözyaşlarıyla veda etti ve kulübü eleştirdi: Barcelona bana güvenmedi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Baltalı katil zanlısına müebbet hapis cezası verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?
Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun 2 gol attığı maçta Bodo/Glimt'i 3-2 yenerek Avrupa Ligi'nde play-off'a kaldı Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun 2 gol attığı maçta Bodo/Glimt'i 3-2 yenerek Avrupa Ligi'nde play-off'a kaldı         
23:35
Türk Bayrağının indirilmeye çalışılmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Polis hemen müdahale etmiş Türk Bayrağının indirilmeye çalışılmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Polis hemen müdahale etmiş         
23:28
Kıskanç koca karısını zehirledi! Hem kadın hem de emzirdiği bebeği yaşamını yitirdi Kıskanç koca karısını zehirledi! Hem kadın hem de emzirdiği bebeği yaşamını yitirdi         
23:04
İpsala Sınır Kapısı'nda rüşvet çarkı çökertildi! Paralar memurların evlerinden çıktı İpsala Sınır Kapısı'nda rüşvet çarkı çökertildi! Paralar memurların evlerinden çıktı         
21:45
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu         
17:25
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı         
14:07
Baltalı katil zanlısına müebbet hapis cezası verildi Baltalı katil zanlısına müebbet hapis cezası verildi         
14:03
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
Türkiye'de bir ilk! Ankara'nın çevresindeki bir ilin ilçesi kitle bağışıklığına ulaşıldı Türkiye'de bir ilk! Ankara'nın çevresindeki bir ilin ilçesi kitle bağışıklığına ulaşıldı         
12:01
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı         
10:01
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Aldığı kilolarla konuşulan oyuncu Çağatay Ulusoy, bu sefer de bıyık bıraktı Aldığı kilolarla konuşulan oyuncu Çağatay Ulusoy, bu sefer de bıyık bıraktı         
09:24
Kelebek hastası çocuklarına dokunamayan anne-babanın tek bir isteği var Kelebek hastası çocuklarına dokunamayan anne-babanın tek bir isteği var         
08:44
Kuzey Kore, sularına giren Güney Koreli askeri önce vurdu, sonra yaktı Kuzey Kore, sularına giren Güney Koreli askeri önce vurdu, sonra yaktı         
06:15
İki aile arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı, kavgaya özel hareket polisi müdahale etti İki aile arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı, kavgaya özel hareket polisi müdahale etti         
00:31
Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti         
15:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 05:16:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... "Kovid-19 Özel Sektör Küresel Fonu" kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei