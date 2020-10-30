Son dakika haberleri! Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları negatife dönen Atakaş Hatayspor, takım halinde Süper Lig'in 7. haftasında karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan idmanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldı.

Ligin 5. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 6. haftasındaki MKE Ankaragücü maçları Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen Hatayspor, daha önce Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan futbolcuların hastalığı atlattığını duyurmuştu.

Bordo-beyazlı ekip 2 Kasım Pazartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.