Babaannesinin evinde sobadan zehirlenen 10 yaşındaki Eda toprağa verildi - Son Dakika

Babaannesinin evinde sobadan zehirlenen 10 yaşındaki Eda toprağa verildi

05.01.2021 16:23
Babaannesinin evinde sobadan zehirlenen 10 yaşındaki Eda toprağa verildi, System.String[]

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Kızılüzüm köyüne yaşayan annesinin ziyaretine gelen Uşak'ın Ünalan Mahallesi Muhtarı Ercan Karakaş'ın 10 yaşındaki kızı sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Kızılüzüm köyüne yaşayan annesinin ziyaretine gelen Uşak'ın Ünalan Mahallesi Muhtarı Ercan Karakaş'ın 10 yaşındaki kızı sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çocuk, Uşak'ta toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre; Uşak'ın Ünalan Mahallesi Muhtarı Ercan Karakaş, 10 yaşındaki kızı Eda ile birlikte Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Kızılüzüm köyünde yaşayan annesi Fatma Karakaş'ı ziyarete gitmişti. Yakınları 46 yaşındaki Ercan Karakaş, 10 yaşındaki kızı Eda Karakaş'ı ve annesi 73 yaşındaki Fatma Karakaş'ı evde baygın vaziyette bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine köye jandarma ve 112 Acil Servisi ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, 10 yaşındaki Eda Karakaş'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybederken, Ercan Karakaş ve annesi Fatma Karakaş hastanede tedavi altına alınmıştı. Eda Karakaş'ın cenazesi bugün Uşak Çevreköy Mezarlığına defnedildi. Cenazeye hastaneden çıkan Ercan Karakaş'ın yanı sıra Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak AK Parti Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş'te katıldı. - UŞAK

Babaannesinin evinde sobadan zehirlenen 10 yaşındaki Eda toprağa verildi
Babaannesinin evinde sobadan zehirlenen 10 yaşındaki Eda toprağa verildi
Babaannesinin evinde sobadan zehirlenen 10 yaşındaki Eda toprağa verildi

Ercan Karakaş, AK Parti, Kütahya, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Babaannesinin evinde sobadan zehirlenen 10 yaşındaki Eda toprağa verildi - Son Dakika


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