Son dakika! Kütahya'da maske farkındalığı için çocuklara balon ve düdük dağıtıldı - Son Dakika

Kütahya Müftülüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kurulan stantta, maske kullanımına dikkati çekmek amacıyla çocuklara balon ve düdük dağıtıldı.

Kentin işlek bölgelerinden Cumhuriyet Caddesi'nde, vatandaşları Kovid-19 tedbirleri hakkında bilgilendirmek amacıyla stant kuruldu.

Din görevlileri tarafından gün boyu bilgilendirme anonslarının yapıldığı stantta, çocukların da maske kullanması konusunda farkındalık oluşturmak için maske takan çocuklara balon ve düdük hediye edildi.

Standı ziyaret eden İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, din görevlilerinin Kovid-19 ile mücadele de görev aldığını söyledi.

Farkındalığı artırmak ve Kovid-19 ile topyekun mücadele etmek için stant açıklarını belirten Demirtaş, "Sağ olsun hocalarımız bu stantlarda özveri ile görev alıyorlar, hoparlör vasıtasıyla vatandaşlarımızı uyarıp bilgilendiriyorlar. Diğer taraftan aynı zamanda hocalarımız izolasyondaki vatandaşlarımızı da ziyaret edip onlara da pandemi kurallarına uymalarını sabır göstermelerini hatırlatıyorlar." dedi.