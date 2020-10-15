Son dakika haberleri... Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Darion Atkins'i transfer etti
15.10.2020 12:59
Son dakika haberlerine göre ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, ABD'li oyuncu Darion Atkins'i kadrosuna dahil etti.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, ABD'li oyuncu Darion Atkins'i kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2,03 metre boyundaki pivot Darion Atkins ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.
Açıklamada, geçen sezonu Almanya temsilcisi Brose Bamberg'de geçiren, FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finali için Yunanistan'ın AEK takımıyla kısa süreli kontrat yapan 28 yaşındaki oyuncuya başarılar dilendi.
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