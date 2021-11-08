Son dakika haberleri... Lösemili çocuklar sağlıklarına kavuşmalarını kutladı - Son Dakika

Tedavileri tamamlanan lösemili çocuklar, sağlıklarına kavuşmalarını kutladı.

Lösemili Çocuklar Haftası ve Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) kuruluşunun 23'üncü yılı dolayısıyla LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesinde düzenlenen programda, tedavileri tamamlanan çocuklar, tedavisi devam eden arkadaşları ve aileleriyle çeşitli gösteriler sundu.

Ebeveynlerin, çocuklarının lösemiyle mücadele sürecinde yaşadıklarını anlattığı ve şarkılar söylediği programda, çocuklardan bazıları bale yaptı, bazıları da babalarıyla zeybek oynadı.

Etkinlikte, Barış Manço'nun şarkıları da çocuklar tarafından seslendirildi.

Programa videolu mesaj gönderen şarkıcı Doğukan Manço, lösemili çocukların mücadelelerine destek verdi.

Programın sonunda, lösemiyi yenen çocuklar, hastalıkları boyunca mikrop almamak için taktıkları maskeleri sembolik olarak çıkararak havaya attı.

Programda LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer de konuşma yaptı.