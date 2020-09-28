Son dakika haberleri: Malatya Havalimanına yeni terminal binası müjdesi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Malatya Havalimanına yeni terminal binası müjdesi

Son dakika haberi: AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Havalimanı'na 2,5 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binasının yapım ihalesinin 2 Kasım'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Son dakika haberleri: Malatya Havalimanına yeni terminal binası müjdesi, System.String[]

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Havalimanı'na 2,5 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binasının yapım ihalesinin 2 Kasım'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Çalık, yazılı açıklamasında, Malatya için önem taşıyan ve kendilerinin de özel önem vererek takip ettikleri Malatya Havalimanı'na yeni terminal binasının yapım işinin ihale tarihinin belirlendiğini ifade etti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2 Kasım'da yapılacak bu ihaleyle Malatya'nın hava yolu trafiğinde çok daha önemli bir konum üstleneceğini belirten Öznur Çalık, yeni havalimanı terminal binasının kapasitesinin de 2,5 milyon yolcu olacağını bildirdi.

Çalık, yeni havalimanı terminal binasının mevcut terminal binasının yanına yapılacağını aktararak, "Terminal binasının yanı sıra ısı ve güç merkezi binası, 112 metrekare apron bariyer binası ve kanopisi, havalimanı giriş nizamiye binası ve kanopisi, havalimanı iç bağlantı yolları, otopark, arıtma tesisi ve altyapılarda inşa edilecek." ifadesini kullandı.

Yeni havalimanı terminal binasının iki yıl içerisinde tamamlanacağını belirten Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'a, DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin'e teşekkür etti.

Malatya Havalimanı, Öznur Çalık, Malatya, Kasım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 17:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Malatya Havalimanına yeni terminal binası müjdesi - Son Dakika


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