Son dakika haberleri... Mamak evinde farklı kazandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Mamak evinde farklı kazandı

30.11.2020 10:24
Son dakika haberleri... Mamak evinde farklı kazandı, System.String[]

Son dakika spor haberine göre Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, rakibini 85-71 mağlup etti.

Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, rakibini 85-71 mağlup etti.

Ligde oynadığı son 3 maçın 2'sini kazanan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, 8. sıraya yükseldi. Diante Levan Watkins 20 sayı, 1 ribaund, 7 asist, Özgür Şahin 10 sayı (3/4 üçlük), 5 ribaund, 2 asist, Mustafa Baki Görür 16 sayı (4/8 üçlük), 5 ribaund, 6 asist, Anthony Lee 22 sayı, 10 ribaund ile Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'nda öne çıkan isimler oldu. Maçı tribünden izleyen Mamak Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ercan Kınacı ve As Başkan Ramazan Koçak sporcuları yalnız bırakmadı.

Müsabakadan detaylar

İlk periyoda baskılı oyunu ile başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, 6. dakikada farkı çift hanelere çıkardı. İç ve dış atışlardaki başarısını çeyreğin sonuna kadar devam ettiren yeşil-beyazlılar, bu periyodu 24-13 önde bitirdi. İkinci çeyreğe 7-2 ile seri ile başlayan Mamak, farkı 16 sayıya (31-15) çıkardı. Konuk ekip, skor bulup oyuna tutunmaya çalışsa da Mamak Belediyesi, soyunma odasına 44-37'lik farkla gitti. Üçüncü çeyreğe 10-2 seri ile etkili bir giriş yapan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, 3. dakikada 15 sayılık fark yakaladı. Yeşil-beyazlı ekip son periyoda 60-48 önde girdi. Son çeyrekte konuk ekip etkili oyunu ile farkı tek hanelere indirmeyi başardı. Rakibinin etkili oyununa cevap vermekte gecikmeyen Mamak Belediyesi Basketbol Takımı karşılaşmadan 85-71 galip ayrıldı. - ANKARA

Son dakika haberleri... Mamak evinde farklı kazandı
Son dakika haberleri... Mamak evinde farklı kazandı
Son dakika haberleri... Mamak evinde farklı kazandı
Son dakika haberleri... Mamak evinde farklı kazandı
Son dakika haberleri... Mamak evinde farklı kazandı
Son dakika haberleri... Mamak evinde farklı kazandı
Son dakika haberleri... Mamak evinde farklı kazandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Mamak Belediyesi, basketbol, Mamak, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Mamak evinde farklı kazandı - Son Dakika Spor


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