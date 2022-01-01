Son dakika haberleri: Manisa'da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde 2021'in bitmesine dakikalar kala meydana gelen kazada iki motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde İzmir- İstanbul Otoyolunun Soma ilçe geçişinde Emircan Cantürk'ün kullandığı 10 AEL 615 plakalı motosiklet ile Afşin Toprak idaresindeki 10 EV 115 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 10 AEL 615 plakalı motosikletin sürücüsü Emircan Cantürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit eden ekipler, Kazada ağır yaralanan Afşin Toprak ve Emircan Taşez'e ilk müdahaleleri yaptıktan sonra ambulansla Soma ve Kırkağaç Devlet Hastanelerine kaldırdı. Yaralı iki gencin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili çalışma başlatıldı. - MANİSA