Son dakika haberleri: Manisa'da motosikletlere ceza yağdı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Manisa'da motosikletlere ceza yağdı

20.10.2020 12:09
Son dakika haberleri: Manisa'da motosikletlere ceza yağdı, System.String[]

Son dakika haberleri... Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin 4 farklı noktada yaptığı motosiklet denetiminde kurallara uymayan 122 sürücüye toplam 89 bin 825 TL cezai işlem uygulandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin 4 farklı noktada yaptığı motosiklet denetiminde kurallara uymayan 122 sürücüye toplam 89 bin 825 TL cezai işlem uygulandı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, motosiklet türü araçların yoğun olarak kullanıldığı Poyrazdamları, Sart, Adala ve Durasıllı mahallerinde, son dönemlerde artış gösteren trafik kazaları nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı. 4 farklı noktada gerçekleştirilen denetimde sürücü belgesiz araç kullanan, kask takmayan, araç muayene süresi geçmiş ve plakasız motosiklet sürücülerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre cezai işlem uygulandı.

Denetimde 122 motosiklet sürücüsüne toplam 89 bin 825 lira ceza yazılırken, 36 araç trafikten men edildi. Plakasız motosikletler ise yapılan işlemlerin ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Öte yandan motosikletlere yönelik denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - MANİSA

Son dakika haberleri: Manisa'da motosikletlere ceza yağdı
Son dakika haberleri: Manisa'da motosikletlere ceza yağdı
Son dakika haberleri: Manisa'da motosikletlere ceza yağdı
Son dakika haberleri: Manisa'da motosikletlere ceza yağdı
Son dakika haberleri: Manisa'da motosikletlere ceza yağdı

Türk Lirası, Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Manisa'da motosikletlere ceza yağdı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde Son Dakika! MİT operasyonuyla kırmızı bültenle aranan PKK terör örgütünün Metina sorumlusu öldürüldü "Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı El frenini çekmeyi unuttuğu aracı camdan içeri atlayarak durdurdu Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Adana'da polislerin dezenfektan sorduğu taksici, tıraş losyonu gösterdi Adana'da polislerin dezenfektan sorduğu taksici, tıraş losyonu gösterdi         
11:34
UEFA, Şampiyonlar Ligi formatını değiştirecek! Üzerinde durulan 2 plan var UEFA, Şampiyonlar Ligi formatını değiştirecek! Üzerinde durulan 2 plan var         
11:14
Yerli otomobil TOGG'un pili Türkiye'de üretilecek Yerli otomobil TOGG'un pili Türkiye'de üretilecek         
10:55
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor         
10:44
Babasını öldüren genç, Babasını öldüren genç, "Ailevi sorunlarımız vardı" dedi         
10:35
Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor         
10:01
Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı         
09:35
İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
09:33
Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması         
09:24
İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti         
08:42
Koronavirüse yakalanan eşine Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti         
08:41
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı vücudunu yağladığı anları paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı vücudunu yağladığı anları paylaştı         
00:04
6 yaşındaki çocuk, kardeşinin bebek arabasını yürüyen merdivenlere itti! Yüreklerin ağza geldiği an kamerada 6 yaşındaki çocuk, kardeşinin bebek arabasını yürüyen merdivenlere itti! Yüreklerin ağza geldiği an kamerada         
21:53
Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı         
19:10
"Saplantılı" aşığı tarafından katledilen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 12:48:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Manisa'da motosikletlere ceza yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei