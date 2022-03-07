Son dakika haberleri: Mardin'de 35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 8 kişi anıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Mardin'de 35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 8 kişi anıldı

07.03.2022 15:28
Son dakika haberleri: Mardin'de 35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 8 kişi anıldı

Son dakika haber: Mardin'in Nusaybin ilçesinde 35 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 8 sivil için anma töreni yapıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 35 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 8 sivil için anma töreni yapıldı.

İlçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki kırsal Açıkyol Mahallesi'ndeki şehit mezarlığında düzenlenen törende, teröristlerin 7 Mart 1987'de katlettiği, biri yetim ve öksüz 5 çocuk, 2'si kadın 8 kişi için Kur'an-ı Kerim okundu.

Mevlit okunmasının ardından şehit yakınları ve törene katılanlar yitirilen canlar için dua etti.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, gazetecilere, şehitlere bir kez daha Allah'tan rahmet dilediklerini belirtti.

Şehit ailelerinin bugüne kadar hep yanlarında olduklarını bundan sonra da onların yanında olacaklarını ifade eden Kayabaşı, "Kararlı mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecek. Bu illeti bu topraklardan ebediyete kadar silmek için kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Bu kararlı duruşumuzda yanımızda olan kahraman şehitlerimizin yiğit ailelerini hürmetle, saygıyla selamlıyorum." dedi.

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ise teröristlerin çocuk, yaşlı, kadın demeden katliamlar yaptığını belirterek, bunun terörün gerçek yüzünü gösterdiğini aktardı.

"Vatandaş ve millet olarak devletimizin yanında olacağız, bu tür oyunlara boyun eğmeden mücadelemize her zaman devam edeceğiz." diyen Kandemir, şehitlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diledi.

Şehit yakını Cemal Tunç da, saldırıda 8 yakınının şehit edildiğini ifade ederek, bu katliamı unutmadıklarını söyledi.

Tunç, aradan geçen yıllara rağmen acılarının ilk gün gibi taze olduğunu kaydetti.

Törene, Mardin Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kahraman Gürbüz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mevlüt Tüylü de katıldı.

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Nusaybin, Mardin, Şehit, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Mardin'de 35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 8 kişi anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Mardin'de 35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 8 kişi anıldı - Son Dakika
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