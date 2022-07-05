Eren Abluka-20 Şehit Jandarma UZM. ÇVŞ. Muzaffer Karaca Operasyonu başlatıldı - Son Dakika
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Eren Abluka-20 Şehit Jandarma UZM. ÇVŞ. Muzaffer Karaca Operasyonu başlatıldı

05.07.2022 13:20
Eren Abluka-20 Şehit Jandarma UZM. ÇVŞ. Muzaffer Karaca Operasyonu başlatıldı

PKK terör örgütüne yönelik Mardin'de Eren Abluka-20 Şehit Jandarma II. Kademe Uzman Çavuş Muzaffer Karaca operasyonu 679 personel ve 47 operasyonel timin katılımıyla başlatıldı.

PKK terör örgütüne yönelik Mardin'de Eren Abluka-20 Şehit Jandarma II. Kademe Uzman Çavuş Muzaffer Karaca operasyonu 679 personel ve 47 operasyonel timin katılımıyla başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Mardin-Bagok bölgesinde başlatılan operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 679 personel 47 operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde terör unsurlarına yönelik operasyonların başarı ile devam ettiğini belirterek yapılan açıklamada, "Yurt içinde terör unsurlarının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

(Oğuzhan Halil Özbek - İHA)

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Kaynak: İHA

Jandarma, Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eren Abluka-20 Şehit Jandarma UZM. ÇVŞ. Muzaffer Karaca Operasyonu başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eren Abluka-20 Şehit Jandarma UZM. ÇVŞ. Muzaffer Karaca Operasyonu başlatıldı - Son Dakika
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