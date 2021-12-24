Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 DP 374 plakalı minibüs, Kızıltepe-Viranşehir kara yolu Emniyet Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki İbrahim Akan'a çarptı.
Ağır yaralanan Akan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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