Son dakika haberleri: Max Gradel, Demir Grup Sivasspor'da

Son dakika spor haberi... Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Fildişi Sahilli futbolcu Max Gradel'i transfer etti.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Fildişi Sahilli futbolcu Max Gradel'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçen sezon Fransa Lig 1. ekiplerinden Toulouse forması giyen sol kanat oyuncusu Max Gradel ile 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. 30 Kasım 1987'de Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde dünyaya gelen Max-Alain Gradel, kariyerine İngiltere'de Leicester City altyapısında başladı. Daha sonra Bournemouth, Leeds United, Saint-Etienne gibi takımların formasını giyen Max Gradel, son 2 sezondur Toulouse formasını terletiyordu. Kariyerinde 389 maça çıkan 32 yaşındaki Gradel, 75 kez de ülkesinin milli takımında forma giydi.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 11:09

Kaynak: AA

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