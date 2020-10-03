Son dakika haberleri... Mersin'de tomruk yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Mersin'de tomruk yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Dursun İlker (30) idaresindeki 33 KAJ 66 plakalı tomruk yüklü tır, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda, Tarsus ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü Dursun İlker, olay yerinde hayatını kaybetti. Tırdaki Ali Doğruyol ise hafif yaralandı.
Doğruyol, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, İlker'in cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 09:47 - Kaynak: AA
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