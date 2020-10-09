Bozyazı'da orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika

Bozyazı'da orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü

MERSİN'in Bozyazı ilçesi Tekmen Sırtlan Yokuşu mevkiinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

İlçeye bağlı Tekmen Sırtlan Yokuşu mevkkinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir tepede çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip müdahale ediliyor. Ekiplerin, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürerken, 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.