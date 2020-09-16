Son dakika haberleri... Mescid-i Aksa'nın Kovid-19 nedeniyle kapatılması kararı iptal edildi - Son Dakika

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artışı nedeniyle 3 haftalığına ibadete kapatılması kararını iptal etti.

Kudüs İslami Vakıflar Konseyinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konseyin, İsrail polisinin fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermeyi sürdürmesi nedeniyle daha önce aldığı kararı iptal ettiğini belirtti.

Yetkili, İsrail polisinin kararı karşısında şaşkınlık duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İsrail polisinin bu kararına doğrusu şaşırdık. Daha önce aldığımız kapatma kararına uyan polis bu kez uymayı reddetti. Dolayısıyla biz de Mescid-i Aksa'yı Müslümanların ibadetine açık bırakacağız."

Yetkili, İsrail polisinin fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürmesine izin vermesine karşılık söz konusu kapatma kararından vazgeçildiğini vurguladı.

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi Üyesi Hatem Abdulkadir gün içinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Konsey, yeniden tırmanışa geçen Kovid-19 salgını nedeniyle Harem-i Şerif'in 3 haftalığına ibadete ve ziyarete kapatılması kararı aldı." demişti.

Kovid-19 nedeniyle ilk olarak 17 Mart'ta kapalı alanları, 22 Mart'ta da tamamen ibadete kapatılan Mescid-i Aksa, salgının düşüşe geçmesiyle beraber 30 Mayıs'ta yeniden ibadete açılmıştı.

Filistin ile İsrail'de ikinci dalga

Kovid-19 salgınında ilk dalganın nisan ayında yaşandığı Filistin'de, ikinci dalga daha sert geçiyor. İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 500'ü geçti.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu Filistin'de mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 42 bin 862'ye ulaştı.

Öte yandan vakalardaki sert yükseliş nedeniyle İsrail'de 18 Eylül'den itibaren 3 haftalık karantina uygulanmasına karar verilmişti.

Karar kapsamında, halkın 500 metreden fazla evlerinden uzaklaşması yasaklanırken, marketler, eczaneler ve fırınlar dışındaki işletmelerin yanı sıra okulların kapalı kalacağı açıklandı.