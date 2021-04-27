Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan askerler için başsağlığı diledi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," Irak'ın kuzeyinde kalleş terör örgütüne karşı yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.