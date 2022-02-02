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Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Nabet ile görüştü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Nabet ile görüştü

02.02.2022 16:49

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Nabet ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Nabet ile görüştü

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet'i kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı görüşmede, savunma ve güvenlik ile ikili iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Nabet ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Nabet ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Nabet ile görüştü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Nabet ile görüştü - Son Dakika


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