Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Nabet ile görüştü - Son Dakika

Denizden erkek cesedi çıktı, yaşını öğrenen bir kez daha yıkıldı

Buluşmaya damga vurdu! Yanındaki gencin kim olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi

Halkın sesi olan biri var! Canlı yayında sebze ve meyvede yapılan vurgunu tek tek anlattı

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Nabet ile görüştü

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet'i kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı görüşmede, savunma ve güvenlik ile ikili iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.