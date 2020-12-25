Milli yüzücüler, Türkiye'ye Paralimpik Oyunları'nın "ilk madalya"sını kazandırma peşinde - Son Dakika

Milli yüzücüler, Türkiye'ye Paralimpik Oyunları'nın "ilk madalya"sını kazandırma peşinde

25.12.2020 11:55

Paralimpik milli yüzücüler Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya alarak Türkiye'ye bu organizasyonda ilk sevincini yaşatmak istiyor.

Paralimpik milli yüzücüler Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya alarak Türkiye'ye bu organizasyonda ilk sevincini yaşatmak istiyor.

Dünya ve Avrupa şampiyonalarındaki başarılarıyla Türkiye'nin gururu olan Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları'nda başarılı olmak için yoğun bir çalışma dönemine girdi.

Milli yüzücüler Sevilay ve Sümeyye, Türkiye Bedensel Engelli Spor Federasyonunun faaliyeti kapsamında yüksek irtifa avantajı dolayısıyla kış aylarında kayak sporuna gönül veren yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Erzurum'da yüksek irtifa kampı yaptı.

Avrupa'nın tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu olma özelliğini taşıyan tesiste kamp çalışmalarını tamamlayan milli yüzücüler, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalyaya uzanarak Türkiye'ye bu organizasyonda ilk sevinci yaşatmak istiyor.

"İki sporcumuz da madalyaya en büyük aday"

Paralimpik Yüzme Milli Takımı Başantrenörü Mehmet Ali Albas, AA muhabirine, Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı'nın geçmiş yıllarda önemli başarılar kazanıp Türkiye'yi temsil ettiğini söyledi.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampa iki sporcuyla katıldıklarını ifade eden Albas, şöyle konuştu:

"İki sporcumuz da yapılacak Paralimpik Oyunları'nda madalyaya en büyük aday çünkü bunların arka planlarında büyük başarıları var. Bu bizi gerçekten çok heyecanlandırıyor. Sümeyye 2019 yılında Londra'da dünya ikincisi oldu ve Paralimpik Oyunları'na kotasını buradan aldı. Sevilay ise aynı yarışmada üçüncü oldu. 2018 yılında yine Sümeyye'nin Avrupa şampiyonluğu, Sevilay'ın ise Avrupa ikinciliği var. Yine 2016'daki Rio Olimpiyatları'nda Sevilay dünyada Paralimpik Oyunları'na katılan en genç sporcuydu. Şimdi 2021'deki oyunlarda daha tecrübeli bir sporcu olacak."

Albas, olimpiyatlarda sporculardan madalya beklediklerini belirterek, "Sevilay'dan özellikle kelebek branşında, Sümeyye'den ise sırtta birincilik madalyası bekliyoruz. Bütün çalışmalarımız bu doğrultuda ilerliyor. İnşallah bedensel engelli yüzme tarihimizde ilk kez Paralimpik Oyunları'nda ülkemize madalya getirip armağan etmek istiyoruz." dedi.

Sümeyye Boyacı: "Madalya kesin görünüyor"

Milli yüzücü Sümeyye Boyacı ise olimpiyatlarda Türkiye'ye ilkler yaşatmak istediğini anlattı.

2019 yılında Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda gümüş, 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda da altın madalya kazandığını hatırlatan Sümeyye Boyacı, şunları kaydetti:

"Performansımızı ve limitlerimizi yükseltmek için çalışıyoruz. Cumhuriyet tarihimizde şu ana kadar yüzme kategorisinde olimpiyatlarda henüz hiç madalya alınmamış. Biz Türkiye tarihinde bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz. Derecelerimiz üzerinden konuşmak gerekirse madalya kesin görünüyor. Bu madalyanın rengini belli etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Milli yüzücü Sevilay Öztürk de 2016'da Rio'ya katılan en genç sporcu olduğunu ve finale kaldığını anımsatarak, "Bayrağımızı göklerde görmek benim için gurur verici bir durum. Oralara gitmek kolay bir şey değil, bu çalışma ile oluyor. Bu kapsamda da Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyoruz. Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Olimpiyatlarda inşallah birincilik alıp bayrağımızı dalgalandıracağım. Onun için elimden gelen her şeyi yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Milli yüzücüler, Türkiye'ye Paralimpik Oyunları'nın ilk madalya sını kazandırma peşinde
Milli yüzücüler, Türkiye'ye Paralimpik Oyunları'nın ilk madalya sını kazandırma peşinde
Milli yüzücüler, Türkiye'ye Paralimpik Oyunları'nın ilk madalya sını kazandırma peşinde
Milli yüzücüler, Türkiye'ye Paralimpik Oyunları'nın ilk madalya sını kazandırma peşinde

Sümeyye Boyacı, Türkiye, Tokyo, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli yüzücüler, Türkiye'ye Paralimpik Oyunları'nın 'ilk madalya'sını kazandırma peşinde - Son Dakika Spor


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