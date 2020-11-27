Son dakika haberleri... Muğla'da jandarma ekipleri vatandaşlara maske dağıttı - Son Dakika

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığının hazırladığı "maske ile hayatta kal" projesi kapsamında 3 bin maske dağıtıldı.

Pandemi ile mücadele kapsamında Kavaklıdere İlçe Jandarma Komutanlığınca, Kovid-19 tedbirlerinin en üst düzeyde uygulanması, toplumsal farkındalık oluşturularak hastalığın yayılma hızının yavaşlatılması, ölüm oranlarının en aza indirilmesi amacıyla "Maske ile hayatta kal" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında, ilçenin mahallelerinde gezen, yol kontrolü yapan, vatandaşların yoğun olduğu kamu kurumları, semt pazarı, park ve cami gibi bölgelerde uyarıcı çalışma yapan jandarma ekipleri, üzerinde "maske ile hayatta kal" yazılı 3 bin koruyucu maske dağıttı.