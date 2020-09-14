Son dakika haberleri! Muğla'da otluk ve sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otluk ve sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Karagedik Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'nda otluk ve sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir helikopter, çok sayıda arazöz, Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında 60 çam ağacı ve 5 arı kovanı da zarar gördü.