Son dakika haberleri: Muş'ta cemaatle ilk sabah namazı kılındı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Muş'ta cemaatle ilk sabah namazı kılındı

Son dakika haberlerine göre Muş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından camilerde ilk kez sabah namazı kılındı.

Muş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından camilerde ilk kez sabah namazı kılındı.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceği duyurusunun ardından kentteki camiler, sabah namazı için Kovid-19 tedbirleri alınarak ibadete hazır hale getirildi.

Salgın nedeniyle verilen aranın ardından ilk sabah namazı, kentteki tarihi Ulucami'de de eda edildi.

Camiye gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı.

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 07:24 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Muş'ta cemaatle ilk sabah namazı kılındı - Son Dakika

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