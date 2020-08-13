Son dakika haberleri | Muş'ta konser ve benzeri faaliyetler durduruldu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Muş'ta konser ve benzeri faaliyetler durduruldu

Son dakika haberlerine göre Muş'ta konser ve benzeri faaliyetler durdurulduMUŞ'ta, Vali İlker Gündüzöz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte açık ve kapalı alanlarda konser ve benzeri faaliyetlerin durdurulmasına karar verdi.

Muş'ta konser ve benzeri faaliyetler durduruldu

MUŞ'ta, Vali İlker Gündüzöz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte açık ve kapalı alanlarda konser ve benzeri faaliyetlerin durdurulmasına karar verdi.

Muş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İlker Gündüzöz başkanlığında toplanarak, gündemdeki konuları görüşüp bazı kararlar aldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Gerçekleştirilen toplantıda, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren salgının kamu düzeni ve toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve salgınınbulaşmanın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı bilim kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi. Bu bağlamda virüsün yayılımın artma eğiliminde olduğu Muş'ta açık ve kapalı alanlarda konser ve benzeri faaliyetlerin durdurulması kararına varıldı denildi.

Son dakika haberleri | Muş'ta konser ve benzeri faaliyetler durduruldu

İlker Gündüzöz, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 17:28

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Muş'ta konser ve benzeri faaliyetler durduruldu - Son Dakika

Son Dakika

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