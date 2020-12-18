Son dakika haberleri... Naci Bostancı: "Bu ülkedeki halkın gerçekliği 18 yıldır AK Parti'yi iktidar yapan halkın gerçekliğidir ve Sayın Erdoğan'ı bugün cumhurbaşkanı yapan... - Son Dakika

Son dakika haberleri... Naci Bostancı: "Bu ülkedeki halkın gerçekliği 18 yıldır AK Parti'yi iktidar yapan halkın gerçekliğidir ve Sayın Erdoğan'ı bugün cumhurbaşkanı yapan...

18.12.2020 19:47

Son dakika haberler... AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, HDP adına yapılan konuşmaları dinlediklerini belirterek, demokrasi, özgürlükler ve haklardan bahsedildiğini ama bu kavramlara yönelik en büyük tehdidin terör örgütü olduğunu ıskalayan bir dil kullanıldığını söyledi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, HDP adına yapılan konuşmaları dinlediklerini belirterek, demokrasi, özgürlükler ve haklardan bahsedildiğini ama bu kavramlara yönelik en büyük tehdidin terör örgütü olduğunu ıskalayan bir dil kullanıldığını söyledi.

" PKK'ya da itiraz etmeniz gerekir"

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, HDP adına yapılan konuşmaları dinlediklerini belirterek, demokrasi, özgürlükler ve haklardan bahsedildiğini ama bu kavramlara yönelik en büyük tehdidin terör örgütü olduğunu ıskalayan bir dil kullanıldığını söyledi. Bostancı, şöyle konuştu:

"Demokrasi, özgürlükler ve haklar gibi çok önemli, insani, demokratik siyasetin olmazsa olmaz değerlerinin yanındaysanız çok açık bir biçimde bu değerlerin en büyük düşmanı olan teröre, her türlü teröre, terör örgütlerine ve 36 yıldır Türkiye'yi bu şekilde, demokratik ortamı her bakımdan tehdit eden PKK'ya her bakımdan itiraz etmeniz gerekir. Ama HDP'den biz bir kez bile o kadar çok söz ettikleri demokrasi, özgürlükler, halklar adına, bu değerleri savunmak adına teröre itiraz ettiklerini görmedik. Her zaman hedefte devlet, devletin terör örgütüyle mücadelesi var. Şunu bile diyemediler; 'Devletlerin terörle mücadelesi haklıdır ve meşrudur. Bu mücadeleyi verirken hukuk temelinde kalmak gerekir, biz devletin şehirlerde bombalar patlatan, askerleri, öğretmenleri, hemşire ve doktorları şehit eden PKK ile mücadelesini bütün devletler gibi haklı ve yerinde görürüz. Ama bu mücadele yürütülürken şu tür problemler var' denilse. Ben derim ki 'HDP, demokrasi, özgürlükler ve haklar adına ilkeli bir duruş sergiliyor'. Bunu göremedik."

Bostancı, AK Parti'nin 18 yıldır Türkiye'nin modernleşmesi ve şehirleşmesi bakımından önemli hizmetler yaptığını vurgulayarak, bütün kadınların toplumsal ve ekonomik şartlarının da ilerletildiğini söyledi.

Çocukları dağa kaçırılan annelerden, kaçırılan kız çocuklarından, köylerde terör örgütünce öldürülen, şehit olan kadınlardan bahsedilmediğini ifade eden Bostancı, kadınlardan söz edilecekse hepsini kucaklayan bir dil kullanılması gerektiğini bildirdi.

HDP'lilerin sürekli halk adına konuştuklarını söylediklerini belirten Bostancı, "Halkın gerçekliği, sokağa çıktınızda bu ülkedeki halkın gerçekliği 18 yıldır AK Parti'yi iktidar yapan halkın gerçekliğidir ve Sayın Erdoğan'ı bugün cumhurbaşkanı yapan halkın gerçekliğidir. Eleştirebilirsiniz ama dikkatli bir üslubunuz olacak. Çünkü ona göstereceğiniz saygı halka saygıdır." diye konuştu.

Bostancı, içişleri bakanlarının HDP'nin öfkesinin muhatabı olduğunu ancak en çok eleştirinin Süleyman Soylu'ya yapıldığını belirterek, "Halkın arasına çıkın. Göreceksiniz ki sizin bu eleştirileriniz onun göğsünde halk nezdinde şeref nişanesi olarak görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Oluç ise HDP'nin toplumsal müzakere, toplumsal uzlaşma ve toplumsal barış konusundaki tutumunun süregelen bir tutum olduğunu öne sürerek, sorunları diyalogla çözme anlayışından taviz vermeyeceklerini söyledi.

Kendi üslupları, politikaları olduğunu belirten Oluç, "Sizin kullandığınız kavramlarla meseleleri tartışmak zorunda değiliz." karşılığını verdi.

Son dakika haberleri... Naci Bostancı: Bu ülkedeki halkın gerçekliği 18 yıldır AK Parti'yi iktidar yapan halkın gerçekliğidir ve Sayın Erdoğan'ı bugün cumhurbaşkanı yapan...
Son dakika haberleri... Naci Bostancı: Bu ülkedeki halkın gerçekliği 18 yıldır AK Parti'yi iktidar yapan halkın gerçekliğidir ve Sayın Erdoğan'ı bugün cumhurbaşkanı yapan...
Son dakika haberleri... Naci Bostancı: Bu ülkedeki halkın gerçekliği 18 yıldır AK Parti'yi iktidar yapan halkın gerçekliğidir ve Sayın Erdoğan'ı bugün cumhurbaşkanı yapan...
Son dakika haberleri... Naci Bostancı: Bu ülkedeki halkın gerçekliği 18 yıldır AK Parti'yi iktidar yapan halkın gerçekliğidir ve Sayın Erdoğan'ı bugün cumhurbaşkanı yapan...

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Naci Bostancı: 'Bu ülkedeki halkın gerçekliği 18 yıldır AK Parti'yi iktidar yapan halkın gerçekliğidir ve Sayın Erdoğan'ı bugün cumhurbaşkanı yapan... - Son Dakika


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