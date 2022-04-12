New York metrosuna saldırı: 13 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

New York metrosuna saldırı: 13 yaralı

12.04.2022 16:55

ABD'nin New York kentindeki Brooklyn metro istasyonuna gerçekleştirilen silahlı saldırıda 13 kişi yaralandı.

ABD'nin New York kentindeki Brooklyn metro istasyonuna gerçekleştirilen silahlı saldırıda 13 kişi yaralandı.

ABD'nin New York kentinde Brooklyn metro istasyonuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. New York İtfaiye Teşkilatı (NYFD), saldırıda 13 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırgan henüz yakalanmazken, vagonlarda patlayıcılar bulundu.

Metro istasyonundan duman yükselirken, New York polisi aktif patlayıcı bulunmadığını söyledi.

(İHA)

New York metrosuna saldırı: 13 yaralı
New York metrosuna saldırı: 13 yaralı
New York metrosuna saldırı: 13 yaralı

YORUMLAR
500
New York'ta Brooklyn bölgesinde metroda silahlı saldırı New York'ta Brooklyn bölgesinde metroda silahlı saldırı Son dakika... New York metrosunda silahlı saldırı Yaralılar var Son dakika... New York metrosunda silahlı saldırı Yaralılar var

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel New York metrosuna saldırı: 13 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
17:04 Markette hırsızlık yaptı, yakalanınca montuna sakladığı peynirleri bıraktı!
16:57 Canlı yayında "kadınlarla bir araya gelmiyorum" diyen Meriç Erkan stüdyoda şekilden şekile girdi
16:52 Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Talisca imzayı attı mı?
16:41 ABD'nin New York metrosunda silahlı saldırı! 6 kişi vuruldu, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
16:41 Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı: İnsanlar yolculuk yapmayı bıraktı, otobüsler çürüyor, mali kaybımız milyonları aştı
16:37 "30 yıllık sermayem gitti, alacağımı vermedi" dedi ve fabrika ortağının yüzüne asit attı!
16:34 Klarnetçi ve davulcunun galibiyet mutluluğu görenleri gülümsetti! İşte o anlar
16:32 Rus lider Putin'den yeni açıklama: Görüşmeler çıkmaza girdi çünkü Ukrayna anlaşmalara uymadı
16:18 Yabancı uyruklu adam, vapurda genç kızın görüntülerini çekti, sosyal medya ayağa kalktı
16:00 ABD enflasyonu zirve yaptı! Yıllık bazda yüzde 8.5 artış oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 17:13:10. #1.11#
SON DAKİKA: New York metrosuna saldırı: 13 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement