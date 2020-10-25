Son dakika... Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan kişi öldü - Son Dakika

Niğde 'de ceviz toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Korkutan koronavirüs araştırması: Mutasyon geçirdi ve artık daha tehlikeli

Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz