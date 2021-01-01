Nöbetteki polislere pizza - Son Dakika

Adıyaman'da faaliyet gösteren Terra Pizza, 2021 yılına nöbet tutarken giren polislere pizza ikramında bulundu.

Gece gündüz demeden halkın can ve mal güvenliğini korumak için çalışan polis ekipleri için Terra Pizza Adıyaman Şubesi yöneticileri, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu ve Adıyaman- Çelikhan Karayolu polis uygulama noktalarını ziyaret etti. Burada bulunan polislere hayırlı görevler dileyen işletme yöneticileri, özenle yapmış oldukları pizzaları polislere ikram etti. Uygulama noktalarında bulunan nöbetteki polislere pizza ikramında bulunan işletme yöneticileri daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne geçerek orada bulunan polis ekiplerinin de yeni yılını kutladı. Kendilerine yapılan pizza ikramından dolayı oldukça memnun kaldıklarını dile getiren polisler Terra Pizza Adıyaman Şube yöneticilerine teşekkür etti.

Her daim emniyet güçlerinin yanlarında bulunduklarını dile getiren Terra Pizza Adıyaman Şube Yöneticilerinden Hayrullah Çil, "Bu gecemizi onlara ayırdık. Emniyet mensuplarına ikram etmek istedik. Polis memurları da sağ olsun özel harekat timleri de bizleri bugün çok güzel ağırladılar, ikramlarımızı geri çevirmediler bundan dolayı kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.

İşletme çalışanlarından Yasin Çil ise konuşmasında, "Zorlu bir yılın ardından yeni yıla daha mutlu daha güzel ve daha sağlıklı bir şekilde girmiş olacağız. Bizleri bu zorluklara rağmen koruyan emniyet güçlerine çok teşekkür ediyoruz. Bugünde yanlarında olduğumuzu göstermek istedik" diye konuştu. - ADIYAMAN