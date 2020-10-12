Son dakika haberleri! OECD: Dijital vergide ortak kurallarda anlaşamama küresel GSYH'nin yüzde 1'ine mal olabilir - Son Dakika

Son dakika haberleri! OECD: Dijital vergide ortak kurallarda anlaşamama küresel GSYH'nin yüzde 1'ine mal olabilir

12.10.2020 14:29
Son dakika haberleri! OECD: Dijital vergide ortak kurallarda anlaşamama küresel GSYH'nin yüzde 1'ine mal olabilir, System.String[]

Son dakika haber... Uluslararası dijital vergi standartlarını belirlemek için çalışmalar yapan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), dijital ekonomide büyük şirketlerin vergilendirilmesine yönelik uluslararası görüşmelerin sonuçsuz kalması ve bunun bir ticaret savaşını tetiklemesi halinde küresel...

Uluslararası dijital vergi standartlarını belirlemek için çalışmalar yapan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), dijital ekonomide büyük şirketlerin vergilendirilmesine yönelik uluslararası görüşmelerin sonuçsuz kalması ve bunun bir ticaret savaşını tetiklemesi halinde küresel GSYH'nın yüzde 1 kayıp yaşayacağı uyarısında bulundu.

OECD'den yapılan açıklamada, çok uluslu şirketlerin, sınır ötesi işlemlerde vergi düzenlemelerini ihlal etmesinin önüne geçmeyi hedefleyen Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırma (MAKA-BEPS Base Erosion and Profit Shifting) Eylem Planı'nında 137 ülkenin, iki temel prensip üzerinde anlaştığı belirtildi

Açıklamada, bu prensipler, "küresel bir asgari vergi" ve "dijital hizmetler üzerindeki vergilendirme haklarının ülkeler arasında, özellikle sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında yeniden dağılımı" olduğu aktarıldı.

Ekonominin dijitalleşmesinden kaynaklanan vergi sorunlarına uluslararası uzlaşmaya dayalı ve sürdürülebilir bir çözüm yolunda önemli ilerleme kaydedildiği belirtilen açıklamada, 137 ülkenin gelecek yılın ortasına kadar nihai bir anlaşma için çalışmaya devam etmeyi kabul ettiği aktarıldı.

OCED açıklamasında, dijital ekonomide büyük şirketlerin vergilendirilmesine yönelik uluslararası görüşmelerin sonuçsuz kalması ve bunun bir ticaret savaşını tetiklemesi halinde küresel GSYH'nın yüzde 1 kayıp yaşayacağı uyarısında bulunuldu.

Bunun yanında, MAKA'nın tamamlanmasıyla dünya çapında kurumlar vergisinin yüzde 1,9 ila yüzde 3,2 veya yılda yaklaşık 50 milyar ila 80 milyar dolar artması bekleniyor.

OCED'nin açıklamasında buna ABD'de yabancı ülkelerde elde edilen kara uygulanan asgari vergi dahil edildiğinde 100 milyar dolara kadar ulaşacağı ve bunun da küresel kurumsal vergisinin yüzde 4'ine denk geleceğini belirtildi.

OECD'ye göre hemen hemen bütün ülkeler dijital ekonomide yeni vergi kurallarından faydalanacak ve tek kaybeden vergi cennetleri olacak.

- Uluslararası uzlaşmaya dayalı olmayan vergi ticari ihtilaflara yol açabilir

G20 ülkelerinin çağrısı üzerine OECD tarafından hazırlanan MAKA Eylem Planı'nın son halinin, 14 Ekim'de Suudi Arabistan'ın dönem başkanlığında yapılacak "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları" toplantısında sunulması bekleniyor.

Vergi gelirlerinde yıllık yaklaşık 500 milyar dolara varan kaybını önlemeyi hedefleyen MAKA Eylem Planı, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde çok taraflı çözüm üretme mekanizması oluşturarak vergi mevzuatını tek bir çatı altında toplamayı öngörüyor.

Eylem planı kapsamında oluşturulacak yasal zeminle, çok uluslu şirketlerin karlarını, "vergi cennetlerine" kaydırmasının önüne geçilebileceği ve bu şirketlerin adil olarak vergi yükünü paylaşacağı belirtiliyor.

Giderek artan sayıda hükümetin Facebook, Apple, Amazon, Netflix ve Google gibi dijital şirketler dahil yüksek karlar sağlayan uluslararası şirketlerin vergilendirilmesi konusunda plan yapması dikkati çekerken, bu da ABD hükümetinin tepkisini çekiyor ve misilleme tehditlerine sebep oluyor.

OECD'ye göre, söz konusu süreç sonunda bir anlaşma olmazsa, çok sayıda ülke kendi dijital vergilerini uygulama konusunda hızla yol alacak. Bu durum, koordinasyonsuz bir şekilde gerçekleşecek ve ticari ihtilaflara yol açacak.

Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Ticaret, Vergi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! OECD: Dijital vergide ortak kurallarda anlaşamama küresel GSYH'nin yüzde 1'ine mal olabilir - Son Dakika

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