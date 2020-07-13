Son dakika haberleri: Oğuz, serinlemek için girdiği derede boğuldu (2) - Yeniden - Son Dakika

BURDUR'un Bucak ilçesine bağlı Kızılseki köyünde, serinlemek için dereye giren Oğuz Dinler (15) boğuldu.

Olay, dün öğle saatlerinde, Kocaaliler beldesi Kızılseki köyü Sarıotlu Mahallesi'nde yaşandı. Oğuz Dinler, babası Mustafa Dinler ve 3 kardeşiyle birlikte serinlemek için dereye girdi. Ancak bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Baba Dinler hemen oğlunun yardımına gitti. Ancak suyun bulanık olması nedeniyle babanın oğlunu kurtarma çabaları uzun süre sonuç vermedi. Tüm gücüyle oğlunu sudan çekip kurtaran baba, sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri ise Oğuz Dinler'in yaşamını kaybettiğini belirledi. Oğuz Dinler'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

'ANNE VE BABA AYAKTA ZOR DURDU'

Acılı aile, bu sabah Adli Tıp Kurumu 'na gelerek, Oğuz'un cenazesini teslim aldı. Gözyaşlarına boğulan anne Fatma ile baba Mustafa Dinler, güçlükle ayakta durabildi.

Oğuz Dinler'in cenazesi, defnedilmek üzere Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler Beldesi Kızılseki Köyü Sarıotlu Mahallesi'nde bulunan mezarlığa götürüldü.