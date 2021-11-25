Son dakika haber! Oto hırsızları faka bastı: Hırsızlık anı kameralarda - Son Dakika

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Oto hırsızları faka bastı: Hırsızlık anı kameralarda

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da oto hırsızlığına karışan şüpheliler polis operasyonuyla yakalanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, ilçe emniyet müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa ilçesinde 1, Çorlu ilçesinde 4 olmak üzere toplam 5 oto hırsızlığının şüphelisi ve benzer suçlardan 39 adet suç kaydı da bulunan 1 şahıs Çorlu ilçesinde son çaldığı araç ile yakalandı.

Ayrıca Yapılan çalışma neticesinde, oto hırsızlığını birlikte yaptığı ve meydana gelen bir gasp olayının, aynı zamanda 2 hırsızlık olayının firari şüphelisi olan diğer şahıs da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şahıslar ile ilgili yapılan aramalarda, 5 adet çalıntı oto, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet bıçak, 1 adet satır bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Her 2 şahısta emniyete götürüldü.