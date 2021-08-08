OTOMOBİL ALEV ALDI, YANGINI KONTROL NOKTASINDAKİ JANDARMA SÖNDÜRDÜ - Son Dakika

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde jandarma kontrol noktasına yaklaştığı sırada otomobil alev aldı. Yangın, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 09.00 sıralarında Şarkışla ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi kara yolunda denetim yapan jandarma kontrol noktası yakınlarında meydana geldi. M.P. (41) yönetimindeki 58 ER 918 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü M.P. otomobili park ederek araçtan çıktı. Sürücü M.P. jandarma ekiplerinden yardım istedi. Jandarma ekiplerince yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilerek söndürüldü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.