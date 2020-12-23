Son dakika haberleri: Pakistan'daki Türk şirketleri, anlaşmazlık yaşadıkları firmadan "resmi özür ile araçlarının iadesini" istedi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Pakistan'daki Türk şirketleri, anlaşmazlık yaşadıkları firmadan "resmi özür ile araçlarının iadesini" istedi

23.12.2020 21:47
Son dakika haberleri: Pakistan'daki Türk şirketleri, anlaşmazlık yaşadıkları firmadan

Edinilen son dakika haberine göre Pakistan'ın Lahor şehrinde gece şantiyelerine polis baskını düzenlenen "Albayrak ve Özpak Grubu", anlaşmazlık yaşadığı Lahor Atık Yönetimi şirketinden (LWMC) "resmi özürle gasbedilen araçlarının iadesini" istedi.

Pakistan'ın Lahor şehrinde gece şantiyelerine polis baskını düzenlenen "Albayrak ve Özpak Grubu", anlaşmazlık yaşadığı Lahor Atık Yönetimi şirketinden (LWMC) "resmi özürle gasbedilen araçlarının iadesini" istedi.

AA muhabirinin, Türk şirket yetkililerinden edindiği bilgiye göre, LWMC ile Türk şirketleri arasındaki anlaşmazlığı görüşmek üzere Lahor'da toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, LWMC Yönetim Kurulu Başkanı Malik Ali Amjad Nun, Özpak Üst Yöneticisi (CEO) Nizamettin Kocameşe, Albayrak Proje Koordinatörü Çağrı Özel ve bu şirketlerin yetkilileri katıldı.

Albayrak Proje Koordinatörü Özel, Türk şirketleri adına toplantıda yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"LWMC'den resmi özür talep ediyoruz. Ayrıca olay gecesine ait garajlardaki kamera görüntülerinin teslim edilmesini ve ihtiyati tedbir kararı olmasına rağmen gasbedilen araçlarımızın, garajlarımızın derhal Türk firmalarına iade edilmesini istiyoruz. Bunların ardından diğer tüm sorunların görüşülmesine hazırız.

Sözleşmemiz bitmeden gayri yasal bir şekilde araçlarımızı gasbettiniz. Bu yapılanı açıklayacak söz bulamıyorum, bunun farkındasınız ve bu kanunsuz olayın içindesiniz."

21 Aralık gecesi, bu trajik olay meydana geldi"

Özpak Üst Yöneticisi Kocameşe de toplantıda şunları kaydetti:

"Pencap Valisi ile görüşmemizde, kendisi 31 Aralık'a kadar işimize devam etmemizi rica etti. Ben de işimizi aksatmadığımızı ifade ettim. Ayrıca 31 Aralık günü tüm bölgenin resimlerini çekerek, bir albüm oluşturacağımı ve sizlere tertemiz bir şehir teslim edeceğimi kendisine söyledim. Fakat iki gün sonra, 21 Aralık gecesi, bu trajik olay meydana geldi."

Kocameşe, birkaç ay önce görevlerine başlayan LWMC Yönetim Kurulu Başkanı Nun ve Üst Yöneticisi İmran Ali Sultan olmak üzere üst düzey yetkililerin sözleşmeyle ilgili yanlış bilgilendirildiğini ve sürecin sonunda "utanacaklarını" kaydetti.

LWMC Yönetim Kurulu Başkanının açıklaması

LWMC Yönetim Kurulu Başkanı Nun, toplantıda yaptığı açıklamada, "özür dilediklerini" ileterek, sorunların konuşularak çözülebileceğini ifade etti.

Nun, firmaların taleplerini değerlendirip yarın yeni bir toplantı ayarlayacağını belirterek, "Kırdıkları kalpler için çok üzgün olduğunu" söyledi.

Pencap Başbakanı ile Türk şirket yetkilileri bir araya gelecek

Türk şirket yetkilileri, yarın Pencap Başbakanı Osman Buzdar ve Pencap Valisi Çaudri Muhammed Sarvar ile konuyla ilgili olarak bir araya geleceklerini açıkladı.

Görüşmeye, Türkiye'nin Lahor Başkonsolosu Emir Özbay'ın da katılması bekleniyor.

Pakistan polisi 21 Aralık'ta baskın düzenlemişti

Albayrak ve Özpak Grubu çalışanları, dün LWMC'nin Lahor'daki ofisinin önünde olayı protesto etmişti.

Lahor kentinde temizlik hizmeti sunan Albayrak ve Özpak Grubu şirketlerinin garaj olarak kullandıkları 6 tesise, 21 Aralık'ta 02.30 sularında çevik kuvvet ekipleri baskın düzenlemişti.

Polis, baskın sırasında zor kullanarak çalışanları ve amirlerini bulundukları yerlerden dışarı çıkartmıştı. Baskın sırasında polisin sert tavrı sebebiyle arbede yaşanmıştı.

Bazı çalışanları tartaklayan Pakistan polisi, Türk personelin hiçbir eşyasını almasına müsaade etmemişti.

LWMC CEO'su Sultan ise söz konusu eylemin "yasal ve araçlara el konulmasının ihale şartnamesine uygun olduğunu" savunmuştu.

Sultan, yapılan ihale gereği araç filosunun kendilerine teslim edilmesinin zorunlu olduğunu, aksi halde mülki idarenin desteğine başvuracaklarını söylemişti.

Polis Baskını, Pakistan, Lahor, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Pakistan'daki Türk şirketleri, anlaşmazlık yaşadıkları firmadan 'resmi özür ile araçlarının iadesini' istedi - Son Dakika


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