Son dakika haberleri! Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

11.05.2022 19:14

Son dakika haberler... Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiKilit Operasyonu'na devam ederek operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayan Mehmetçik, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

ANKARA Pençe-Kilit Operasyonu'na devam ederek operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayan Mehmetçik, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nu başarıyla sürdüren Mehmetçik, operasyonun birinci safhasının başarıyla tamamlayarak belirli hedeflere ulaştı. Bu kapsamda Mehmetçik, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Mehmetçiğin operasyonunda teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah ve mühimmatlar şöyle:

"3 adet AT-4 tanksavar silahı, 6 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Doçka makineli tüfek, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet 6'lı bomba atar, 3 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve şarjörü, 2 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet tüfek, 28 adet TNT kalıbı, 5 adet C4 patlayıcı, 1 kutu amonyum nitrat, 1 adet termal cihaz, 1 adet termal şemsiye, 2 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek yedek namlusu, 2 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 18 adet muhtelif dürbün, 2 adet Yaesu el telsizi, 1 adet VHF sabit merkez telsizi ile çok sayıda el bombası, mühimmat, EYP basma düzenekleri ve yaşam malzemesi."

Son dakika haberleri! Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberleri! Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberleri! Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberleri! Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

YORUMLAR
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Mehmetçik, Mühimmat, Piyade, Silah, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri! Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika


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