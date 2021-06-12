Son dakika haberleri... PKK'ya destek için Irak'a gitmek isteyen sözde barış heyetine havalimanında gözaltı - Son Dakika

Terör örgütü PKK'ya destek için Irak'ın Erbil kentine gitmek isteyen sözde barış heyeti, Almanya'daki Düsseldorf Havalimanı'nda gözaltına alınırken, gözaltına alınanlar arasında bulunan Hamburg Sol Parti Grup Eş başkanı Cansu Özdemir havalimanında sorgulandı.

Terör örgütü PKK'ya destek için Irak'ın Erbil kentine gitmek isteyen sözde barış heyeti, Almanya'nın Düsseldorf kentindeki havalimanında polis engeline takıldı. Havalimanında gözaltına alınan heyetin pasaportlarına da Alman polisi tarafından el konuldu. Gözaltına alınan heyette yer alan Hamburg Sol Parti Grup Eş başkanı Cansu Özdemir, Alman polisi tarafından sorguya alındıklarını açıkladı. Milletvekili olduğu ve avukatlarının araya girmesi ile birlikte serbest bırakıldığını dile getiren Özdemir, heyette yer alan diğer kişilerin sorgusunun devam ettiğini ve bunların bazılarının yurtdışı yasağı olduğunu söyledi. Özdemir kendilerine, "Gidip Irak'ta canlı kalkan olacaksınız" denildiğini belirtti. Özdemir, "Biz gözaltına alınıp pasaportlarımıza el konulduktan sonra uçaktan bagajımız indirildi." dedi. - DUSSELDORF