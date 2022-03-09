Son dakika haberleri | Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu

09.03.2022 17:04
Son dakika haberleri | Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi... Rize'de silah imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Rize'de silah imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ardeşen ilçesine bağlı Fırtına mahallesinde bulunan bir ikamete jandarma ekiplerince arama yapıldı. Jandarma ekiplerinin O.K isimli şahsın ikametinde gerçekleştirdiği arama neticesinde, 1 adet 1 adet silah atölyesi, 1 adet tabanca gövdesi, 19 adet 9 milimetre fişek, 4 adet tabanca horozu, 1 adet tetik tertibatı, 2 adet tabanca iğnesi, 1 adet tabanca namlusu, 15 adet yay, 6 adet kabza kapağı, 3 adet filigran, 14 adet av tüfeği fişeği ile silah yapımında kullanılan mengene, freze makinesi ve çeşitli alet edevat ele geçirildi. Yapılan aramada yakalanan O.K gözaltına alındı. - RİZE

Son dakika haberleri | Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberleri | Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu

YORUMLAR
500
Son Dakika | Rize'de kaçak silah atölyesine düzenlenen baskında 1 kişi yakalandı Son Dakika | Rize'de kaçak silah atölyesine düzenlenen baskında 1 kişi yakalandı Son dakika haberleri | Hatay'da kaçakçılık operasyonu Son dakika haberleri | Hatay'da kaçakçılık operasyonu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
16:55 Son dakika: Akaryakıta bir zam daha! Benzin 21 lirayı, motorin ise 25 lirayı geçti
16:53 Barcelona'nın hocası Xavi itiraf etti: Kerem Aktürkoğlu beni şaşırttı
16:49 Gezici Araştırma'nın Şubat 2022 anketi açıklandı! Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekti
16:49 İstanbul'da yoğun kar yağışı alarmı! İşte önlem için uygulanacak kısıtlamaların tamamı
16:41 İsrail Cumhurbaşkanı'ndan kritik ziyaret! 19 yıl sonra Türkiye'ye geldi
16:38 Yağ kuyruklarına ihracat yasağı önlemi!
16:38 Ukrayna'dan "Çernobil" uyarısı: Elektriği kesildi, jeneratörlerin 48 saatlik kapasitesi var, 48 saat sonra radyasyon sızıntısı başlar
16:30 Elektrik faturasının az gelmesi için neler yapmalıyız! Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Aytac anlattı
16:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kritik kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın
16:26 Endişe arttı! Irpin'de halk hem Rus ordusuyla hem de soğuk havayla mücadele ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 17:10:42. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement