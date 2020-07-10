Son dakika haberleri: Rusya ve Çin, Öncüpınar ve Cilvegözü'nden Suriye'ye uluslararası yardımların girişini veto etti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Rusya ve Çin, Öncüpınar ve Cilvegözü'nden Suriye'ye uluslararası yardımların girişini veto etti

Son dakika haberleri: BİRLEŞMİŞ Rusya ve Çin, Suriye'ye Türkiye üzerinden uluslararası yardımların gönderildiği mekanizmayı ikinci kez veto etti ve Öncüpınar ve Cilvegözü sınır kapıları, yardımların girişine kapatıldı.

BİRLEŞMİŞ Rusya ve Çin, Suriye'ye Türkiye üzerinden uluslararası yardımların gönderildiği mekanizmayı ikinci kez veto etti ve Öncüpınar ve Cilvegözü sınır kapıları, yardımların girişine kapatıldı.

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BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de yaklaşık 3 milyon kişiye hayati derecede önem taşıyan insani yardımların gönderilmesine olanak sağlayan ve bugün görev süresi dolan mekanizmasının yenilenmesi için 3. kez girişimde bulundu.

Rusya ve Çin, Almanya ve Belçika tarafından BM Güvenlik Konseyine sunulan ve Türkiye üzerinden 2 sınır kapısından, Öncüpınar karşısındaki Babüsselame ve Cilvegözü karşısındaki Babülhava'dan uluslararası yardımların 6 ay daha devam etmesine imkan tanıyan karar tasarısını ikinci kez veto etti.

Yardım mekanizmasının görev süresi bugün dolduğu için Öncüpınar ve Cilvegözü sınır kapıları da yeni bir karar alınana kadar yardımların girişine kapatılmış oldu.

Rusya ilk olarak 7 Temmuz'da Türkiye üzerinden iki sınır kapısının yardımların girişine bir yıl açık tutulmasını veto etti ve Öncüpınar Sınır Kapısı'nı kapatıp sadece Cilvegözü'nü 6 ay açık tutmak isteyen kendi tasarısını BMGK'ye getirdi.

Yardımlar için tek sınır kapısının yeterli olmayacağını belirten ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti, Rusya'nın önerisine karşı çıktı ve tasarı, BMGK'de gereken 9 oya ulaşamadığı için reddedildi.

Suriye'ye yardımların sınır ötesi değil Suriye içinden rejimin onayıyla yapılması gerektiğini savunan Rusya son olarak bugün BM Güvenlik Konseyinde 16. kez veto hakkını kullanarak iki sınır kapısını da yardımlara kapattı.

Rusya, Aralık 2019'da da Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapılarını, yardımların girişine kapatmıştı.

Yardım mekanizması sayesinde 2014'ten beri milyonlarca kişiye ulaşan BM, özellikle Suriye'nin kuzeybatısında İdlib'de "ölüm kalım meselesi" haline gelen yardımların 1 yıl daha devam etmesini istiyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve diğer uluslararası yardım kuruluşları, 6 yılda Suriye'ye 4 sınır kapısından gıda, ilaç, tıbbı ve hijyen malzemesi içeren 38 bin 52 yardım konvoyu gönderdi.

BM, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan İdlib'de 2,8 milyon kişiye, Öncüpınar'dan ise Halep'in kuzeyinde yerinden edilmiş yardıma muhtaç 300 bin Suriyeliye ulaşıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Cilvegözü, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 20:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Rusya ve Çin, Öncüpınar ve Cilvegözü'nden Suriye'ye uluslararası yardımların girişini veto etti - Son Dakika
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