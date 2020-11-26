Son dakika haberleri! Safranbolu'da vatandaşlara "KADES" anlatıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Safranbolu'da vatandaşlara "KADES" anlatıldı

26.11.2020 10:56
Son dakika haberleri! Safranbolu'da vatandaşlara

Edinilen son dakika haberine göre Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından İçişleri Bakanlığının kadına şiddete karşı hayata geçirilen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) vatandaşlara tanıtılırken, kadına karşı şiddet konusunda bilgi verildi.

Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından İçişleri Bakanlığının kadına şiddete karşı hayata geçirilen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) vatandaşlara tanıtılırken, kadına karşı şiddet konusunda bilgi verildi.

Tarihi Çarşı Kazdağlı Meydanı'nda açılan KADES standında vatandaşlara broşür dağıtılırken, KADES uygulamasının telefonlara nasıl yükleneceği ve nasıl kullanılacağı konusunda bilgi verildi. Vatandaşların kadına karşı şiddet konusunda duyarlı olmaları istendi. Şiddet uygulayan kişi hakkında alınabilecek tedbirlerle ilgili verilen bilgide, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması, müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun mağdura tahsis edilmesi ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması, yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yakınlaşmaması, şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi, iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi, bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması, bu maddelerin etkisindeyken yaklaşmaması, bağımlılığının olması halinde, hastaneye yatmak dahil, muayene ve tedavisinin sağlanması, bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunması, müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun mağdura tahsis edilmesi, konuta, okula, işyerine yaklaşmaması, yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması tedbirleri polis amirlerince alınır." - KARABÜK

Son dakika haberleri! Safranbolu'da vatandaşlara KADES anlatıldı
Son dakika haberleri! Safranbolu'da vatandaşlara KADES anlatıldı
Son dakika haberleri! Safranbolu'da vatandaşlara KADES anlatıldı
Son dakika haberleri! Safranbolu'da vatandaşlara KADES anlatıldı

İlçe Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Safranbolu, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Safranbolu'da vatandaşlara 'KADES' anlatıldı - Son Dakika


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