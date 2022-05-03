Son dakika haberleri! Sakarya'da 3 araçlı kazada 3 yaralı - Son Dakika

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, aynı yöndeki 2 araç çarpışırken, kazaya karışmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil ise refüje çıkarak aydınlatma direği ile ağaca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Kocaali ilçesi yönüne giden Hilmi Tetik yönetimindeki 54 YV 899 plakalı otomobil ile Duygu Merve Ülkü'nün kullandığı 34 DIL 94 plakalı otomobil çarpıştı. Araçların arkasından gelen Hakan İ. de yönetimindeki 34 CIA 704 plakalı otomobille kazaya karışmamak için ani manevra yaparak refüje çıktıktan sonra aydınlatma direği ile ağaca çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Araçlarından kendileri çıkan yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.