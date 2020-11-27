Son dakika haberleri... Sakarya'da Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Sakarya'da Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı

27.11.2020 08:39
Son dakika haberleri... Sakarya'da Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı, System.String[]

Son dakika haberi... Sakarya'da Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında Kovid-19 Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Sakarya'da Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında Kovid-19 Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çevirim içi olarak gerçekleştirilen ve koronavirüsle mücadele kapsamında mevcut tedbirlerin etkileri ve alınabilecek ek önlemlerin görüşüldüğü toplantıya, kaymakamlar, sağlık, emniyet ve jandarma yetkilileri katıldı.

İl Sağlık Müdürü Aziz Söğütlü, bir brifing sunarak son durum hakkında bilgi verirken, emniyet ve jandarma bölgeleri ile ilçelerdeki birimlerin gerçekleştirdiği çalışmalar da değerlendirildi.

Vali Kaldırım, başta sağlık çalışanları olmak üzere salgınla mücadelede büyük bir özveriyle çalışan tüm kurum ve kuruluş personelleri ile denetimleri yürüten ekiplere teşekkür ederek, şehrin her köşesinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kentteki vaka sayısının artmaması için vatandaşlarla beraber bütün kesimlerin salgınla mücadele sürecine dahil olması gerektiğini belirten Kaldırım, Sakaryalılardan taziye ve ev ziyaretlerine ara vermelerini, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, maskeyi ağzı ve burnu kapatacak şekilde takmalarını ve sosyal mesafeyi korumalarını istedi.

Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Jandarma, Sakarya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Sakarya'da Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika


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