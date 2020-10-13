DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 12

13.10.2020 13:44
DHA YURT BÜLTENİ - 12, System.String[]

Maske takmayan 3 gün karantinaya alınacakSAKARYA İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla maske takmayanlara ilk ihlallerinde 300 TL, ikinci ihlallerinde 900 TL para cezası ile 3 gün süreli karantina cezası verilecek.

Maske takmayan 3 gün karantinaya alınacak

SAKARYA İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla maske takmayanlara ilk ihlallerinde 300 TL, ikinci ihlallerinde 900 TL para cezası ile 3 gün süreli karantina cezası verilecek.

Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu başkanlığında toplanan Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı. Maske takmayanlara ilk ihlalde 300 TL, ikinci ihlalde 900 TL para cezası ile 3 gün süre ile karantina yurdunda izole edilmesine karar verildi.

Sakarya Valiliği konuyla ilgili olarak şu yazılı açıklamada bulundu: "Denetimlerde maske takmayan vatandaşlarımıza ilk ihlalde uyarı yapılması ve tekerrürü halinde 3 gün karantinada kalacakları ve en az 3 kitap okuma idari yaptırımının uygulanacağının tebliğ edilmesine hükmü denetimlerde maske takmayan vatandaşlarımıza ilk ihlalde kabahatler kanunu 32. Maddesine göre 392 TL. para cezası, ikinci ihlalde Umumi Hıfzıssıhha Kanuna göre 900 TL para cezası uygulanması ve 3 gün süre ile karantina yurdunda izole edilmesine şeklinde değiştirilmiştir." açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kent merkezinden görüntüler

HABER-KAMERA:  Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),

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Bisiklet lastiği hırsızlığı kamerada

AKSARAY'da kimliği belirlenemeyen bisikletli bir kişi 1 kişi, öğrenci yurdunun yangın merdiveninin korkuluğuna kilitli olan bisikleti çalamayınca, ön lastiğini söküp çaldı. Hırsızlık anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Olay, dün  Büyük Bölcek Mahallesi 2411 Sokak'ta bir öğrenci yurdunda meydana geldi. Üniversite sınavlarına hazırlanan Emir Gün (18) kaldığı yurdun, yangın merdiveninin korkuluğuna bisikletini kilitleyip yurda girdi. Bir süre sonra bisikletinin yanına geri gelen Gün, ön lastiğinin olmadığını fark etti. Bunun üzerine yurt yöneticisi Eyüp Aslan ile birlikte güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde kimliği belirlenemeyen bisikletli bir kişinin,  önce Gün'ün bisikletin kilidini kırmaya çalıştığını, kıramayınca da ön lastiğini söktüğü sonra, lastiği gözcülük yaptığı üzerinde durulan yanına gelen başka bir bisikletliye kişiye verdiği görüldü. Şüpheli bisikletli 2 kişinin daha sonra farklı yönlere ayrılıp, gözden kaybolduğu belirlendi. Bunun polise haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olayı anlatan yurt yöneticisi Eyüp Aslan,  "Bisiklet hırsızları öğrencimizin bisikletinin ön lastiğini söküp götürüyorlar. Biz de durumu güvenlik kamerasından tespit edip polis ekiplerine bildirdik." dedi.

DHA YURT BÜLTENİ - 12
DHA YURT BÜLTENİ - 12
DHA YURT BÜLTENİ - 12
DHA YURT BÜLTENİ - 12

Para Cezası, Türk Lirası, Sakarya, Karar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

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