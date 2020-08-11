Son dakika haberleri: Sakarya'da orman yangını (2) - Son Dakika

YANGIN SAMAN BALYA MAKİNESİNDEN ÇIKMIŞ

Sakarya'nın Taraklı ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde orman yangının saman balyası makinesinden kaynaklandığı belirlendi. Saman deposunun yanında bulunan saman balyası makinesinde başlayan yangının kuruyan otlara daha sonra ormana sıçradığı öğrenildi. Yangının saman deposu arkasındaki balya makinesinden çıktığını belirten Hasan Arvasi isimli vatandaş, "Burada saman deposunun arkasında balya makinesi yanmış. Buradan da tarlaya ve ormana sıçramış. Ekipler söndürmeye çalışıyor" dedi.