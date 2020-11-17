Son dakika haberleri: Salgın sürecinde yatak ihracatı da arttı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Salgın sürecinde yatak ihracatı da arttı

17.11.2020 11:03
Son dakika haberleri: Salgın sürecinde yatak ihracatı da arttı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde dışarda geçirilen vaktin azalması insanları ev içi ihtiyaçlarını gidermeye yöneltince pek çok ürün gibi yatağa talep de arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde dışarda geçirilen vaktin azalması insanları ev içi ihtiyaçlarını gidermeye yöneltince pek çok ürün gibi yatağa talep de arttı. Bu durum, önde gelen üreticilerden olan Türkiye'nin ihracat rakamlarına da yansıdı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye geçen yıl ocak-eylül döneminde 70'ten fazla ülkeye yatak satarak 157 milyon dolar döviz girdisi sağladı. Bu yılın aynı döneminde ise ihracat yaklaşık yüzde 12 artışla 175 milyon dolara çıktı.

Yatak ihracatına il bazında bakıldığında, ilk sırada Kayseri'nin yer aldığı görüldü. Kayseri'den yaklaşık 69 milyon dolarlık yatak ihraç edilirken, son yıllarda büyük kapasiteli yatırımların devreye alındığı İzmir'in yatak dış satımı söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 32 artarak 18,5 milyon dolara ulaştı. İzmir'i, ihracatını yüzde 30 artıran Bursa takip etti.

Üretim kapasitesi artıyor

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem dış hem de iç piyasada mobilya sektörüne yönelik yoğun talep olduğunu söyledi.

Pandeminin ilk günlerinin sektör açısından zor geçtiğini belirten Yağcı, "Ancak insanlar zamanla alıştı. Pandemide insanlar evde kalınca dışarıda harcayacakları parayı evlerine harcıyorlar. Bu yurt içinde de yurt dışında da böyle." dedi.

Sektördeki toparlanmanın hızlı olduğunu dile getiren Yağcı, iç piyasada uzun süreli teslim tarihleri verilmeye başlandığına dikkati çekti.

Yağcı, "Türk firmaları yurt dışı yatırımcıları tarafından satın alındı. Bunun örneklerini görüyoruz. Özellikle İzmir'de üretim potansiyeli büyüyor. Yatak üretimi konusunda hem yeni yatırımların yapıldığını hem de var olan tesislerin büyütüldüğünü görüyoruz." diye konuştu.

Yatak üretiminde kullanılan süngerdeki fiyat artışı nedeniyle sorun yaşandığını belirten Yağcı, "Tamam kur değişiyor ama buradaki değişiklik kurun ötesinde. Umarım tez zamanda çözülür." dedi.

"Sektör ihracatı artırmaya odaklandı"

Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen de Torbalı ilçesinde 650 kişinin istihdam edildiği fabrikada üretim yaptıklarını söyledi.

20 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Gökmen, "Kovid-19'un Türkiye'de görülmesiyle birlikte satışlarımızda yüzde 50 düşüş oldu ancak bir ay sonra insanlar alışınca toparlanma başladı. Düğünlerin yeniden başlaması ve insanların eşyalarını değiştirmek istemesi satışları yükseltti." dedi.

İhracatta da yükseliş olduğunu dile getiren Gökmen, en güçlü oldukları Avrupa pazarından yoğun talep geldiğini kaydetti.

Yatak teknolojisinin de son yıllarda değiştiğini ifade eden Gökmen, "Önceden mobilyanın içinde verilmiş hediye ürün gibiydi ancak şimdi bilinçlenen tüketicilerle bu değişti. Vatandaş sağlıklı ürünlere, faydalı ürünlere yöneldi. Örneğin son ürettiğimiz borlu ve kumlu yataklar yurt dışından ciddi talep görüyor." diye konuştu.

Sektördeki firmaların ihracatı artırmaya odaklandığını aktaran Gökmen, kendi firmalarının ihracatının yüzde 100 arttığını, 2021'de de en az yüzde 50 artış yakalamayı hedeflediklerini bildirdi.

Murat Erat, Türkiye, İhracat, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Salgın sürecinde yatak ihracatı da arttı - Son Dakika Ekonomi


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