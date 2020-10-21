Son dakika haberleri... Sandıklı Belediyesi HES kodu yardım noktası oluşturdu - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde zorunlu hale gelen HES kodu için, Sandıklı Belediyesi yardım noktası oluşturdu.

Sandıklı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından girişe oluşturulan yardım noktasında, HES kodu alamayan vatandaşlara yardım ediliyor.

Bankaya geldiğinde kendilerinden HES kodu istediklerini belirten Kamil Saltık, kodun nasıl alınacağını bilmediği için zabıta önünde oluşturulan HES kodu yardım noktasına başvurduğunu belirtti.

HES kodu almada zabıta ekiplerinin yardım ettiğini ifade eden Saltık, şunları söyledi:

"Bu kod olmadan muamele yapılmıyormuş. Belediye burada yönlendirilen kişilere yardımcı oluyor. Buraya gelip HES kodumu aldım. Bazı yerler bu kodu oluşturmak için para alıyorlarmış. Beş kuruş almadan zabıta ekiplerimiz yardımcı oldular, sağolsunlar."