Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına 2 gözaltı
Son dakika haberine göre ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Viranşehir'de bir eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler, 3 tüfek, 2 tabanca, bu silahlara ait 5 şarjör ile 119 mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el koyan jandarma, 2 kişiyi gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:48 - Kaynak: DHA
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