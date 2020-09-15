İZMİR Otomobil toprak yığınına çarptı 1 ölü 4 yaralı - Son Dakika

İZMİR Otomobil toprak yığınına çarptı 1 ölü 4 yaralı

Otomobil toprak yığınına çarptı: 1 ölü 4 yaralıİZMİR'in Kınık ilçesinde yol kenarındaki toprak yığınına çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Otomobil toprak yığınına çarptı: 1 ölü 4 yaralı İZMİR'in Kınık ilçesinde yol kenarındaki toprak yığınına çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı. Kaza, bugün saat 00.30 sıralarında, Bergama- Kınık Karayolu Dündarlı Kavşağında meydana geldi. Doğan Demirböken (32), yönetimindeki 10 DE 243 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Yol kenarındaki toprak yığınına çarpan otomobilde sürücü Doğan Demirböken, eşi Dilek Demirböken (28), çocukları Özgür (10) ve Asel (2) ile Necati Ödem (86) kanlar içinde kaldı. Yaralılar ambulanslarla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye rağmen yaralılardan Necati Ödem, kurtarılamadı. Yaralılardan sürücü Doğan ile eşi Dilek Demirböken tedavisi sonrası taburcu edildi. Sürücü Doğan Demirböken'ın karşı yönden gelen bir aracın uzun farları açması nedeniyle yolu göremediğini ve kazanın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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