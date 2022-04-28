Osmaniye'den Kırklareli'ndeki birliğine teslim olmak için bindiği otobüs Ankara'da kaza yapınca 1979'da hayatını kaybeden ve iki oğlunun başvurusu üzerine geçen sene şehit sayılan Piyade Er Mehmet Mert'in kabrine Türk bayrağı asıldı.

Düziçi ilçesine bağlı Ellek beldesinde yaşayan Zekeriya (47) ve Mustafa Mert (45) kardeşler, 1979'da Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki birliğine teslim olmaya giderken bindiği otobüsün kaza yapması sonucu 20 yaşında yaşamını yitiren babaları Mehmet Mert'in şehit sayılması için 2020'de Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvuruda bulundu.

Kazaya ait dava tutanağını, hastane raporunu, askerlik ve defin belgesini çeşitli kurumların arşivlerinden bulan iki kardeşin başvurusu sonucunda, Mehmet Mert'e geçen sene şehitlik verildi.

Kararın ardından Osmaniye Valiliği de Mehmet Mert'in beldedeki kabrini "şehit mezarı" olarak düzenledi.

Türk bayrağı da asılan kabri ziyaret eden Mert kardeşler, bakımını yaptıkları babalarının kabrine çiçek bırakıyor, dua okuyor.

Kimsesizler mezarlığına defnedilmiş

Zekeriya Mert, AA muhabirine, babasının bindiği otobüsün Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kaza yaptığını, o dönem iletişim araçlarının yetersiz olması nedeniyle tüm bilgilere hızlıca sahip olunamadığını belirtti.

Mert, bir süre babalarının Lüleburgaz'a ulaşıp ulaşamadığını dahi aile büyüklerinin öğrenemediğini dile getirerek, "Babam birliğine gitmediği için askerler evimize geliyor ve dedemize babamızın 'firari' olduğunu söylüyor. Dedem, amcam ile eniştemi Lüleburgaz'a gönderiyor ama onlar da babamı bulamıyor." diye konuştu.

Bunun üzerine otobüs firması yetkilileriyle iletişime geçip kazanın öğrenildiğini anlatan Mert, "Yetkililer otobüsün Ankara Gölbaşı'nda kaza yaptığını ve 4 kişinin öldüğünü söylüyor. Kazadan sonra babamı 17 gün morgda bekletiyorlar, 'Bir yakını çıkar mı?' diye. Bize haber verilmediği için gidemiyoruz tabii ki. Daha sonra babamı Ankara'daki kimsesizler mezarlığına defnediyorlar. Bizimkiler kazayı öğrendikten sonra babamın cenazesini alıp Düziçi'ne getirip defnediyorlar." dedi.

"Babam şehitlik onurunu hak etti çok şükür"

Şehidin diğer oğlu Mustafa Mert de başvurularının 14 ayda sonuçlandığını ve babalarının Kasım 2021'de şehit sayıldığını ifade etti.

Karardan memnuniyet duyduklarını aktaran Mert, "Babam şehitlik onurunu hak etti çok şükür. Kararın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurduk mezarın düzenlenmesi için. Daha sonra Osmaniye Valiliğimizin kararıyla mezarımız yapıldı. Babamın yıllar sonra şehit sayılması çok güzel, anlatılamaz bir duygu." ifadelerini kullandı.