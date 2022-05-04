Son dakika haberleri: Sıcaklar arttı ölümüne serinlik başladı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Sıcaklar arttı ölümüne serinlik başladı

04.05.2022 11:17

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sıcaklar arttı ölümüne serinlik başladı Adana'da hava sıcaklığının 35 dereciyi bulduğu şu günlerde gençler serinlemek için metrelerce yükseklikteki köprünün halatlarının üzerinden Seyhan Nehrine atlaması dikkat çekti Adana'da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte gençler serinlemek için...

Sıcaklar arttı ölümüne serinlik başladı

Adana'da hava sıcaklığının 35 dereciyi bulduğu şu günlerde gençler serinlemek için metrelerce yükseklikteki köprünün halatlarının üzerinden Seyhan Nehrine atlaması dikkat çekti

ADANA - Adana'da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte gençler serinlemek için metrelerce yükseklikteki köprünün halatlarının üzerinden Seyhan Nehrine atlaması dikkat çekti.

Hava sıcaklığının Adana'da 35 dereceyi bulduğu şu günlerde özellikle gençlerin sulama kanalı ve Seyhan Nehrindeki tehlikeli serinliği de başladı. Bu yıl tehlikeyi biraz daha abartan gençler Seyhan ve Yüreğir ilçesini birbirine bağlayan Sinanpaşa Asma Köprüsünün halatlarından suya atladı. Metrelerce yükseklikten nehre atlayan gençleri parka gezmeye gelen vatandaşlarda şaşkın bakışlarla izledi. Gençlerin nehre atlamak için halatların üzerinde korkusuzca gezmesi yürekleri ağızlara getirdi. Bazı vatandaşların polise ihbar etmesi sonucu köprü halatlarından nehre atlayan gençler gözden kayboldu. Adana'da 11 yılda bu şekilde serinlemek isteyen 275 kişi hayatını kaybetmişti.

Son dakika haberleri: Sıcaklar arttı ölümüne serinlik başladı
Son dakika haberleri: Sıcaklar arttı ölümüne serinlik başladı
Son dakika haberleri: Sıcaklar arttı ölümüne serinlik başladı
Son dakika haberleri: Sıcaklar arttı ölümüne serinlik başladı

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Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Sıcaklar arttı ölümüne serinlik başladı - Son Dakika


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